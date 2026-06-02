Heute vor 45 Jahren: Der erste große Titel für die Steiermark

Am Tag genau sind es 45 Jahre , dass eine steirische Mannschaft erstmals einen Titel holte. Und es war nicht der erfolgsverwöhnte SK Sturm, sondern dem GAK blieb es vorbehalten, Geschichte zu schreiben. Am 2. Juni 1981 gewannen die Rotjacken unter Trainer Vaclav Halama als erster Verein unseres Bundeslandes mit dem ÖFB-Cup einen Profititel im Fußball.

Nach der 0:1-Hinspielniederlage erzielte Sepp Stering den frühen Führungstreffer durch einen Elfmeter. Schließlich sorgte Alfred Riedl in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Die Rotjacken holten zudem 2000, 2002 und 2004 den Cuptitel, 2004 wurde man unter Trainer Walter Schachner auch Meister. Im Cupfinale war der GAK zuvor schon 1962 und 1968 gestanden.

Noch heute treffen sich die GAK-Legenden regelmäßig zum Gedankenaustausch. Federführend ist dabei Ewald Ratschnig, mit dabei sind ehemalige Stars wie Mario Zuenelli, Slavo Ekmecic, Klaus Spirk oder Hans Pigl.