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Abstiegskampf live: Welcher Traditionsklub muss in die 2. Liga?

Im Duell Blau-Weiß Linz gegen den GAK geht es gegen den Abstieg. Die Linzer brauchen einen Sieg, um auf den letzten Drücker den Klassenerhalt zu fixieren.
Christoph Geiler
16.05.2026, 16:47

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Spannung pur: In der letzten Runde kommt es zum Finale im Abstiegskampf zwischen Blau-Weiß Linz und dem GAK

Eines steht schon vor der letzten Runde in der Qualifikationsgruppe fest: Es wird heuer ein Traditionsklub die Admiral-Bundesliga verlassen müssen: Blau-Weiß Linz oder der GAK.

Die beiden Klubs treffen zum Abschluss im direkten Duell aufeinander: Blau-Weiß Linz benötigt vor eigenem Publikum einen Sieg, um den Klassenerhalt auf den letzten Drücker noch zu fixieren. 

Linz mit Heimvorteil

Die Oberösterreicher präsentierten sich zuletzt extrem heimstark und schufen sich mit vier Heimsiegen in der Qualigruppe diese Ausgangsposition. Ohne Punkteteilung wäre Blau-Weiß Linz längst abgestiegen.

Bundesliga GAK 1902 FC Blau-Weiß Linz
kurier.at, cg  | 

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