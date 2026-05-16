Abstiegskampf live: Welcher Traditionsklub muss in die 2. Liga?

Eines steht schon vor der letzten Runde in der Qualifikationsgruppe fest: Es wird heuer ein Traditionsklub die Admiral-Bundesliga verlassen müssen: Blau-Weiß Linz oder der GAK.

Die beiden Klubs treffen zum Abschluss im direkten Duell aufeinander: Blau-Weiß Linz benötigt vor eigenem Publikum einen Sieg, um den Klassenerhalt auf den letzten Drücker noch zu fixieren.

Linz mit Heimvorteil

Die Oberösterreicher präsentierten sich zuletzt extrem heimstark und schufen sich mit vier Heimsiegen in der Qualigruppe diese Ausgangsposition. Ohne Punkteteilung wäre Blau-Weiß Linz längst abgestiegen.