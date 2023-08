Wiener Mädchenliga: Wie der Nachwuchs-Fußball weiblicher werden soll

Bei der WM in Australien und Neuseeland spielten die internationalen Stars auf Top-Niveau. Das machte auch bei fußballbegeisterten Kindern Lust, endlich wieder Spiele zu bestreiten. Auch – und insbesondere – bei Mädchen.

In gut einer Woche startet die Wiener Mädchenliga ihren regulären Betrieb. Was im März im Testlauf begonnen hat, nimmt ab dem 2. September konkrete Formen an. In den Altersklassen U10, U12, U12 Rookie und U14 sollen Mädchen die Möglichkeit haben, den Fußball für sich zu entdecken.