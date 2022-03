Wiener Chance auf eine perfekte Derby-Woche für Rapid und Austria

Beim Heimspiel gegen den WAC erwarten die Veilchen wieder guten Besuch.

Trainer Manfred Schmid: „Die Fans haben uns in die Meistergruppe getragen.“ Er erwartet ein ähnlich enges Spiel gegen die Wolfsberger wie zuletzt beim 1:0. Die Wiener streben einen Europacupplatz an und könnten mit einem Sieg die Kärntner überholen, was beste Werbung für die Derby gegen Rapid wäre. Schmid glaubt, dass sein Team in den nächsten zehn Spielen eine gute Figur abgeben kann. „Wir haben gezeigt, dass wir für jedes Team schwer zu bespielen sind, defensiv lassen wir immer wenig zu.“

Schauplatz Klagenfurt

Am Sonntagabend war Peter Pacult noch froh, dass es für Klagenfurt zum Wiedersehen mit Rapid in der Meistergruppe gereicht hat. Aber so schnell hätte es nach dem 0:3 auch nicht sein müssen: Der Trainer-Routinier hat mit dem Aufsteiger einiges zu verbessern, um diesmal gegen die Hütteldorfer punkten zu können.