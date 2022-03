Lehrstunde für Salzburg: Wie es nach dem Debakel in München weitergeht

"Es schmerzt, sich so aus der Champions League zu verabschieden", gab Salzburg-Trainer Matthias Jaissle zu. Das 1:7 in München war nicht irgendeine Niederlage. Es war eine, die Spuren hinterlassen hat. Doch wie konnte es so weit kommen, wo nach dem 1:1 im Hinspiel die Hoffnungen doch so groß waren? "Wir haben es einfach nicht geschafft, die Tugenden aus dem Hinspiel auf den Platz zu bringen", analysierte Jaissle. Die Corona-Probleme in der Vorbereitung wollte er nicht als Ausrede hernehmen. "Aber man hat schon gesehen, dass der eine oder andere nicht bei 100 Prozent war."