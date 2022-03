Historische CL-Pleite für Salzburg: "Waren auf allen Positionen schlecht"

"Können trotzdem stolz sein"

Ähnlich sah es Torhüter Philipp Köhn, der zuletzt noch hochgelobt wurde, dann aber sieben Mal hinter sich greifen musste: "Die Enttäuschung ist jetzt sehr groß. Wir versuchen, das jetzt zu verdauen. Der Start war nicht ideal. Zwei Elfmeter zum Start sind äußerst bitter. Ich denke, wir können trotzdem stolz sein auf unsere Leistungen in der Champions League in der ganzen Saison. Ich weiß nicht, ob das Ergebnis in der Höhe verdienst ist. Wir sind trotzdem stolz auf das, was wir in dieser Saison erreicht haben. Wir schauen jetzt nach vorne, auf Meisterschaft und Cup - darauf müssen wir uns konzentrieren."