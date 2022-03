Pikanter Sponsordeal bei Rapid: Der Ex-Präsident gibt grünes Licht

Am Sonntag ab 14.30 Uhr kommt es zu einer Premiere in der Meistergruppe: Die Austria (in Wien gegen den WAC) und Rapid (in Klagenfurt) sorgen für einen Wiener Doppelpack – ebenso erstmals gegen ein Duo aus Kärnten. Bislang war stets nur ein Wiener Verein in der Meistergruppe vertreten.

Abschied nehmen heißt es bei der Austria von Michael Häupl. Wiens Ex-Bürgermeister zieht sich „angesichts der Dauer meiner Funktion und des Alters“ als Vorsitzender des Kuratoriums zurück.

Bei Rapid wurden zwei bis Sommer 2025 laufende Verträge präsentiert. Verteidiger Martin Moormann hat sich wie im KURIER angekündigt für eine Zukunft in Hütteldorf entschieden. „Rapid hat meinen letzten Vertrag trotz Verletzung verlängert. Das Umfeld passt zu mir, und ich freue mich auf die Weiterentwicklung“, erklärt der 20-jährige Stammspieler.