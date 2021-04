Und: Es gibt noch einen großen Haken. Sollte St. Pölten absteigen, ergibt die Kooperation für die Bayern wenig Sinn. Spiele in der 2. Liga werden auf einem ähnlichen Niveau geführt wie jene der Bayern Amateure in Deutschlands dritter Liga. An ein komplettes Aus des Projekts nach einem Abstieg will Blumauer nicht glauben. „Wenn wir aber oben bleiben, kriegen wir vielleicht Talente mit anderer Qualität.“

Baumgartners Comeback

Nicht nur deswegen ist ein erfolgreiches Ende der laufenden Trainersuche von besonderer Bedeutung.