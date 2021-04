Die durch den Modus gewollte Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Fußball-Bundesliga hat sich zur Halbzeit in der Qualifikationsgruppe noch einmal in zwei Lager geteilt. Oben im Feld der "Schlechteren" rangiert das Duo Austria und Hartberg, knapp gefolgt von Ried. Unten scheinen sich vor den letzten fünf Runden Altach und die niederösterreichischen Klubs Admira und St. Pölten den Abstiegskampf untereinander auszumachen.

Die Austria (22 Punkte) eroberte am Samstag mit einem 2:0 gegen den Vorletzten Admira (13) die Führung zurück. Die Veilchen liegen aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem punktegleichen TSV Hartberg, der in Altach (15) nur ein 2:2 erreichte. Drei Punkte dahinter liegt das nach Punkten beste Qualifikationsgruppen-Team Ried (19), das sich durch ein 2:1 gegen St. Pölten (11) schon deutlich vom Schlusslicht absetzte. Der Trend könnte sich schon am Dienstag verfestigen, wenn bei den Duellen nur das Heimrecht wechselt.