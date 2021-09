Wer überträgt was? Ein TV-Fahrplan für Fußball-Konsumenten

ServusTV

Der frei empfangbare Sender darf sich ein Mittwochspiel in der Champions League aussuchen. Das sind alle Salzburger Heimspiele. Zum Auftakt der Champions League gibt es diesen Mittwoch Inter gegen Real live – also Alabas Real-Debüt in der Königsklasse. Am Donnerstag darf sich ServusTV ein Spiel aussuchen (Europa oder Conference League) – am ersten Spieltag ist Monaco gegen Sturm Graz (21 Uhr) live zu sehen. ServusTV hat das Erstwahlrecht vor dem ORF.

ORF

Der öffentlich-rechtliche Sender darf sich am Donnerstag ein Spiel aussuchen, in der Europa oder Conference League. Das Spiel darf nicht gleichzeitig mit der ServusTV-Partie sein – was nicht schlimm ist, weil beide Österreicher in der Europa League zeitlich auseinander gesetzt sind.

Diesen Donnerstag startet der ORF mit Rapid gegen Genk. Die erste Live-Übertragung einer Gruppenphase seit acht Jahren. Am Freitag wählt ServusTV die Partie für den zweiten Spieltag, kurz danach muss der ORF entscheiden, was er überträgt. Der LASK ist dieses Mal nur auf Sky zu sehen (Donnerstag, 18.45 in Helsinki).