Marko Arnautovic als Co-Kommentator in der Champions League

Inter Mailand gegen Real Madrid mit David Alaba wird am Mittwoch einer der ersten absoluten Hits der neuen Saison in der Champions League sein. Übertragen wird die Partie in Österreich von Sky.

Der Bezahlsender wartet am Mittwoch überraschend mit einem zusätzlichen Schmankerl auf. Marko Arnautovic wird neben Kommentator Martin Konrad Platz nehmen und seine Expertisen und Wuchteln als Co-Kommentator zum Besten geben. Die Übertragung beginnt um 20 Uhr, das Spiel eine Stunde später.

Dazu ist Ex-Teamtorhüter Alexander Manninger neben dem etablierten Experten Lothar Matthäus im Sky-Studio zu Gast.