Sky-Experte Matthäus: "Salzburg wird in der Liga nicht gefordert"

Sie werden die österreichischen Fans als TV-Experte auf Sky Sport Austria durch die Champions-League-Saison begleiten. Was ist Ihnen wichtig, was möchten Sie den Zuschauern mitteilen?

Das, was ich weiß und das, was ich sehe. Ich möchte mutig sein und leidenschaftlich. Natürlich werden wir viel über die Stars berichten, wie Messi und Ronaldo zum Beispiel. Aber ich will auch andere Mannschaften vorstellen. Mit Salzburg, Inter Mailand und den Bayern sind ja auch drei meiner Ex-Klubs dabei, die ich ganz gut kenne. Ich werde so nah wie möglich dabei sein und die Dinge so sagen, wie ich sie sehe. Da kann es natürlich auch sein, dass ein Zuschauer anderer Ansicht ist, das ist okay.