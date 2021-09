Herzog schlägt Kühbauer: Rapid erleidet Heimpleite gegen Admira

Alles perfekt war beim 1:0 für Rapid. Srdjan Grahovac legte sich einen Freistoß aus 18 Metern zurecht und zwirbelte den Ball Richtung Kreuzeck, via Latte wurde die Führung fixiert (45.).

Etwas weiter weg, aber sonst ident fiel das 1:1. Roman Kerschbaum versenkte in Minute 51 seinen Freistoß, ebenfalls via Latte.

Grüll im Pech

Die Hütteldorfer zogen das Tempo an, Grüll traf wieder Aluminium – per Kopf die Latte (56.). Als Ercan Kara endlich vor Andreas Leitner frei war, nahm der Mittelstürmer den Ball ungewohnt schlecht an (69.).

Die Admira schaltete mit Rückkehrer Thomas Ebner auf den Kampfmodus. Bei Rapid kam mit Christoph Knasmüllner erst in Minute 79 der erste Joker und gleich zu zwei Abschlüssen. Den Matchball vergab Schick allein vor Leitner – drüber (81.).

Dieser ungewohnte Chancenwucher sollte sich rächen. Nach einem kurz geklärten Eckball kam Stephan Zwierschitz an den Ball. Ebner gab den Treffer vorerst nicht, doch Manuel Schüttengruber sah als VAR, dass es kein Abseits war – 1:2 (84.).

16.600 Fans pfiffen auf den Herzog-Sieg im ersten Duell mit Didi Kühbauer.