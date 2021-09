Andreas Herzog bei Rapid: Eine Rückkehr in alter Freundschaft

Am 24. Mai 2003 war Andreas Herzog zuletzt bei einem Ligaspiel in Hütteldorf aktiv. Nur 4.800 Fans waren dabei, als der Altstar bei seinem letzten Heimspiel eingewechselt und Kärnten 2:1 bezwungen wurde. 18 Jahre später kehrt Herzog als Admira-Trainer zurück. Bereits am Tag vor dem Rapid-Pflichtsieg waren 11.000 Karten mehr als 2003 abgesetzt. Am Tag nach Herzogs 53. Geburtstag wird es viel Applaus für ihn geben – aber keine Geschenke.

Wann war Herzog in Hütteldorf aktiv?

Als Spieler zuletzt mit einem historischen Treffer im Juli 2016: Bei der Eröffnung des Allianz Stadions erzielte das Mitglied des Jahrhundertteams in einem Legenden-Kick das erste Tor. Als Spielmacher war der Linksfuß von 1984 bis 1992 und von 2002 bis 2003 bei den Grünen.