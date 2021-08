Transferprogramm abgeschlossen: Rapid leiht Ballo von Chelsea aus

Und Dienstagnachmittag wurde U-21-Teamspieler Nr. 7 als letzte Verpflichtung der Grünen bekannt gegeben: Thierno Ballo kommt bis Saisonende leihweise von Chelsea.

Der flinke Offensivspieler, der in Linz aufgewachsen ist, gilt als eines der größten ÖFB-Talente. Von der U-15 weg kam der Rechtsfuß in allen Auswahlen zum Einsatz. Die starke Bilanz in der U-21: Vier Spiele, drei Tore.

Eltern aus Afrika

Die Mutter stammt aus Guinea, der Vater von der Elfenbeinküste. Der volle Name lautet Thierno Mamadou Lamarana Ballo. Nach Stationen im Nachwuchs von Leverkusen und Viktoria Köln konnte Ballo in Chelseas zweiter Mannschaft überzeugen, einige Trainings mit den Profis des Champions-League-Siegers sind sich schon ausgegangen.