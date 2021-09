ORF-Experte Mählich: "Ich muss mir keine Freunde mehr machen"

Privat

Roman Mählich wurde am 17. September 1971 in Wien geboren. Der Fast-50er ist verheiratet in zweiter Ehe und hat zwei Kinder, ein drittes hat seine Frau in die Patchwork-Familie mitgebracht.

Karriere

Mählich begann bei Citizen Kagran, spielte danach u.a. beim Wiener Sport-Club, in Tirol und mit Sturm Graz in der Champions League. Er brachte es auf 20 Länderspiele, darunter drei bei der WM 1998 in Frankreich. Trainer war er u.a. von Wiener Neustadt, Sturm und Austria Lustenau.