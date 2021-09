Damit rückt das neue Trainingszentrum samt ÖFB-Geschäftsstelle in den Fokus. Noch-Präsident Windtner wollte in der Wiener Seestadt Aspern bauen – mit dem Happel-Stadion, der Autobahn und dem Flughafen in der Nähe. Landespräsident Gartner und Danninger drängten hingegen auf eine Aufwertung der Sportschule Lindabrunn. Könnte eine Zusage an eine Millioneninvestition in der Provinz die entscheidende Stimme bringen?

Was absurd klingt, wäre am Ende doch "nur" Politik.