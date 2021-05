Wegen Corona: Champions-League-Finale nach Porto verlegt

Nun ist es fix. Das ursprünglich für Istanbul geplante Finale der Champions League am 29. Mai wird in der der portugiesischen Metropole Porto stattfinden. Der Plan, die Partie zwischen Chelsea und Manchester City im Londoner Wembley Stadion auszutragen wurde verworfen. Im Estadio do Dragao werden 6.000 Zuschauer erlaubt sein.

Die Türkei wurde von den britischen Behörden als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft. Reisen von Großbritannien dorthin sind derzeit nicht erlaubt, und die Gespräche zwischen der UEFA und der britischen Regierung über Ausnahmeregelungen von Quarantänepflichten für Offizielle, Medienvertreter und Sponsoren waren schwierig.