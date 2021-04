Nach dem Super-League-Aus wird Kritik an der Champions League laut

Für viele aus der Fußball-Szene ist das nichts anderes als eine Super League light. „Das neue Format der Champions League ist im Vergleich zur Super League nur das Geringere der beiden Übel“, spricht Manchester-City-Star Ilkay Gündogan aus, was sich viele denken.

Ab 2024 werden mit 36 um vier Vereine mehr als momentan an der Champions League teilnehmen. Die Vorrunde wird in einer Liga statt in acht Gruppen ausgetragen. Das bringt mit sich, dass gleich 100 Spiele mehr als bisher stattfinden. Und das soll die Einnahmen erhöhen. Darum war es in der Super League gegangen und darum geht es natürlich auch in der neuen Champions League.