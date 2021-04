Super League für Bayerns Rummenigge "endgültig erledigt"

Aufstand in Italien

In Italien fordern elf Serie-A-Klubs mittlerweile offizielle Konsequenzen für Juventus und die beiden Mailänder Vereine AC und Inter, wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet. Das Trio hätte im Geheimen an dem Super-League-Projekt gearbeitet und damit dem italienischen Fußball "offensichtlichen Schaden" zugefügt, hieß es in einem Brief an Liga-Präsident Paolo Dal Pino, der unter anderem von Vertretern der AS Roma, von Parma, Genoa, Bologna und Torino unterzeichnet wurde.

Rummenigge verteidigte indes die beschlossene Reform der Champions League, die ebenfalls kritisiert worden war. "Durch die neue Form der Vorrunde wird der ganze Wettbewerb viel spannender und emotionaler, auch weil es für die Großen viel schwieriger wird, sich durchzusetzen", sagte Rummenigge. In der Champions League werden nach der Reform ab 2024 36 statt 32 Teams spielen, jede Mannschaft wird zehn statt sechs Gruppenspiele absolvieren.