Das wiederum rief Real-Trainer Zinedine Zidane auf den Plan. Ein möglicher Ausschluss aus der Champions League wegen des Festhaltens seines Vereins am Projekt der Super League wies der Franzose als „absurd“ zurück. „Eine Bestrafung ist unlogisch. Wir haben ein Recht, in der Champions zu spielen, und wir werden das tun“, sagte ein erregter Zidane. Und auch Real-Präsident Perez meldete sich erneut zu Wort. Er warf Ceferin in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung AS „ungesundes“ Verhalten vor. Die Drohung des UEFA-Präsidenten verstoße gegen die Regeln des freien Wettbewerbs.