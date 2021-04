SPANIEN

ABC:

"Während der letzten 72 Stunden wurde in der Welt des Fußball kein einziges Spiel gespielt, an das man sich in einem Jahrhundert noch erinnern wird, aber es gibt Spiele, die nicht auf einem Platz und vor vollen Tribünen gespielt werden müssen, damit das passiert in der Lieblingssportart des Planeten. Die Super League ist das beste Beispiel dafür."