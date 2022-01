Warum Yusuf Demir vor der Rückkehr aus Barcelona zu Rapid steht

Nun ist laut KURIER-Recherchen Land in Sicht. Weil es Yusuf Demir in erster Linie nicht um Geld, sondern um möglichst unbeschwertes Fußballspielen geht, soll eine Einigung möglich sein. Bevor das umfangreiche Vertragswerk nicht aufgelöst und eine neue Vereinbarung unterschrieben ist, will sicher keiner der Beteiligten äußern.

Aber die Rapid-Fans dürfen sich auf eine Rückkehr des ÖFB-Teamspielers einstellen.