Ringen um die Zukunft von Yusuf Demir: Viele Fragen, keine Lösung

Yusuf Demir ist weiterhin beim FC Barcelona. Der 18-Jährige wird medial zwar beinahe täglich zu einem anderen Verein transferiert, aber tatsächlich läuft der bis Saisonende datierte Leihvertrag unverändert.

Weil rund um die weitere Karriereplanung des Rapid-Juwels so viele Fragen offen sind, will sie Zoran Barisic vorerst auch nicht kommentieren. Dem Rapid-Sportchef wäre wichtig, dass wieder mehr darüber gesprochen wird, was das Beste für die Zukunft des Teenagers ist. Klare Worte gibt es nur zwischen den beteiligten Personen, nicht öffentlich.

Eine Minute fehlt

Der Knackpunkt ist wie vom KURIER berichtet die Zehn-Spiele-Klausel: Sollte Demir nach seinen neun Pflichtspieleinsätzen noch eine weitere Minute für Barcelona spielen, müssen ihn die Katalanen fix um zehn Millionen kaufen.