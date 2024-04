Warum es für Meister Salzburg mit dem Titel eng werden könnte

Die Salzburger haben einiges von ihrer Souveränität und Stärke eingebüßt , das wurde nicht zuletzt durch die 3:4-Niederlage im Cup-Semifinale am Donnerstag gegen Sturm Graz und beim 1:1 am Sonntag im Heimspiel gegen Rapid deutlich.

Serienmeister Salzburg liegt in der Tabelle immer noch drei Punkte vor Verfolger Sturm Graz, doch es deutet einiges darauf hin, dass es richtig eng werden könnte mit dem elften Meistertitel in Folge.

Dass es bei den Salzburgern nicht läuft, ist augenscheinlich. Zumal sich beim Serienmeister gleich mehrere Problemfelder auftun.

Kein Torjäger

Salzburg fehlt gerade der Stürmer, der den gegnerischen Verteidigern das Leben schwer. In der Vergangenheit hatte der Verein immer wieder Knipser in seinen Reihen, die den Unterschied gemacht haben. Mit Karim Konate, dem Torschützen beim 1:1 gegen Rapid, gibt's nur einen Spieler, der mehr als zehn Saisontore erzielt hat. "Es fällt uns das Toreschießen nicht so leicht", sagte Trainer Gerhard Struber am Sonntag.