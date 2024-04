Rapid-Coach Klauß nach dem 1:1: "Dann müssen besser sein"

0:1 in der 86. Minute, 1:1 in der 96. Rapid-Trainer Robert Klauß hätte im Schlager des Bundesliga-Wochenendes gerne mehr aus Salzburg mitgenommen, kann aber auch das Remis gut einordnen: "Ein Punkt auswärts gegen den Tabellenführer, damit kann man leben."

Unter seiner Führung hat Rapid in 13 Pflichtspielen nur eine Niederlage kassiert - beim 0:1 gegen Salzburg im vergangenen Dezember. Durch den Punktgewinn am Sonntag kletterten die Hütteldorfer auf Rang drei. Sollte diese Platzierung gehalten werden, wäre man unabhängig vom Ausgang des Cupfinales gegen Sturm fix in einer Europacup-Gruppenphase. "Wir wollen in dieser Saison das Optimum rausholen und den dritten Platz verteidigen, es wird allerdings ein enges Rennen", meinte Klauß.