Klauß auf Rekordkurs: Mit welchen Zahlen der Rapid-Coach verblüfft

Noch ist das Sample klein, die aktuell 2,08 Zähler pro Partie sind bei Klauß also nur eine Tendenz. In den 80er-Jahren wären Otto Baric und Vlatko Markovic noch auf einen Schnitt über zwei Punkte pro Spiel gekommen, wenn es damals bereits die Drei-Punkte-Regel gegeben hätte.

Danach erreichte keiner den Klauß-Wert. Auf Platz zwei liegt Heri Weber (1,84) vor Peter Pacult (1,79), Zoran Barisic (2013– ’16) sowie Ernst Dokupil (Ära 1) mit jeweils 1,76 Punkten pro Spiel.

Doch Achtung, auch Barisic war 2022 in seine letzte Ära so stark wie Klauß gestartet: Das erste Dutzend Spiele endete mit sogar acht Siegen, aber auch drei Niederlagen, ebenfalls mit 25 Punkten. Lediglich beim Torverhältnis ist der Deutsche knapp vorne: Plus 14 gegenüber plus 12.