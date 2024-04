Cupfinale Sturm - Rapid: Wiedersehen ein Jahr und einen Tag danach

„Meine Mannschaft hat eine fantastische Antwort gegeben“, sagt Christian Ilzer nach dem fulminanten 4:3-Sieg im ÖFB-Cup-Halbfinale in Salzburg. Der Sturm-Trainer meint damit die Ausschlüsse beim 0:1 der beiden Spitzenklubs am Ostersonntag und die VAR-Fehler, die Oumar Solet von einer Roten Karte verschont hatten – ausgerechnet der Salzburger erzielte im Cup das 1:0.

Die Vorfreude lässt sich – trotz der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den LASK am Sonntag – nicht verbergen. Der Steirer erinnert sich: „ Es war ein großartiges Fußballfest . So ein Spiel hat es in Österreich viele, viele Jahre nicht gegeben.“

© APA/ERWIN SCHERIAU

Zumindest war es das lauteste Spiel der österreichischen Fußballgeschichte. Die Bilder von den beiden extrem motivierten Fan-Gruppen inklusive Pyro-Show gingen weltweit viral.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Alles ausgebucht Nach genau einem Jahr und einem Tag (2023 wurde am 30. April gespielt) kommt es zur Neuauflage. Klagenfurt und Unterkünfte nahe der Stadt waren bereits am Freitag ausgebucht. Nach dem Run auf Zimmer im Vorjahr haben viele Fans heuer bereits vor dem Semifinale ihre Übernachtungsmöglichkeit für den 1. Mai fixiert. Ein Aufreger von 2023 findet keine Wiederholung: Der „autofreie Tag am Wörthersee“ ist nicht am Spieltag, sondern bereits am 28. April. Auch Diskussionen um einen theoretischen Umzug ins Happel-Stadion werden nach der reibungslosen Abwicklung 2024 keine Wiederholung finden.

Infos am Mittwoch Am Montag tagt der ÖFB mit den beiden Vereinen. In Hütteldorf sollen am Mittwoch die Vorverkaufszeiten veröffentlicht werden. Fest steht, dass Mitglieder und Abonnenten ein Vorverkaufsrecht bekommen. Die Anfragen werden das Ticketkontingent wieder um ein Vielfaches übersteigen.