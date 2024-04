Sturms Ilzer nach dem 4:3 in Salzburg: "Das muss uns einmal einer nachmachen"

© APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Riesenjubel bei Sturm nach dem Finaleinzug

Die Freude bei den Grazern nach dem Halbfinalsieg im ÖFB-Cup in Salzburg ist groß. Ebenso die Vorfreude auf das Finale am 1. Mai in Klagenfurt gegen Rapid.