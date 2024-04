Seit elf Jahren gibt es außer Sturm kein Team, das Salzburg im Cup besiegen konnte. Und gestern waren es wieder die Steirer, die den Serienmeister stoppten – zum dritten Mal in diesem Zeitraum, zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres. Sturm zog mit einem 4:3-Sieg in Salzburg ins Finale ein, in dem am 1. Mai wie im Vorjahr Rapid wartet. Damals siegte Sturm verdient mit 2:0.