Ein Ex-Rapidler feiert sein Comeback als Trainer

Ein alter Bekannter kehrt auf den Cheftrainerposten beim DSV Leoben zurück. Der 49-Jährige folgt damit auf Rene Poms , der am Donnerstag aufgrund "unüberbrückbarer Differenzen mit dem Vorstand" zurückgetreten war. Das Kuriose dabei: Carsten Jancker war bereits von Juli 2021 bis August 2023 Trainer in Leoben. Damals wurde der Deutsche nach dem gemeinsamen Aufstieg aus der Regionalliga nach fünf Spielen (3 Siege, 2 Niederlagen) beim Zweitligisten beurlaubt.

Jetzt feiert Jancker seine Rückkehr in die Steiermark. "Im Fußball darf und sollte man nie zurückblicken und ich habe das Gefühl, dass der Weg mit dem DSV noch nicht zu Ende ist. Die Rückkehr zum Verein fühlt sich dadurch jetzt und hier richtig an", sagte der 49-Jährige in einem ersten Statement. Sein Comeback auf der Trainerbank gibt er am Samstag (14:30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den GAK.