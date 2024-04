Nach Cup-Aus gegen Rapid: Leoben-Trainer Poms wirft das Handtuch

Einen Tag nach dem Halbfinal-Aus im ÖFB-Cup hat Rene Poms seinen Rücktritt als Trainer des DSV Leoben erklärt. Dies habe nichts mit der Niederlage gegen Rapid (0:3) zu tun, sagte Poms. "Es gab mit dem Vorstand unüberbrückbare Differenzen und deshalb haben wir die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet", so der 48-Jährige am Donnerstag gegenüber der Kleinen Zeitung (Online-Ausgabe). Unter Poms gelangen Leoben in 20 Pflichtspielen elf Siege bei fünf Niederlagen.