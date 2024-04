Keine Probleme in Leoben - Rapid nach 3:0-Sieg im ÖFB-Cupfinale

1995 hat Rapid zuletzt den ÖFB-Cup gewonnen, 1:0 gegen Leoben. Mit einem 3:0 in Leoben wurde 2024 die letzte Hürde auf dem Weg nach Klagenfurt genommen. Am 1. Mai haben die Hütteldorfer nach langen 29 Jahren wieder die Chance, den Pokal zu gewinnen. Der Gegner für das Spiel am 1. Mai in Klagenfurt wird am Donnerstag (20.45 Uhr) in der Partie Salzburg gegen Sturm ermittelt.

Am Mittwochabend setzten sich die Grün-Weißen vor einer prächtigen Kulisse in Leoben letztlich klar und verdient durch. Dabei waren offiziell 8.450, die im Kampf um die Karten erfolgreich waren. Die Doppelpass mit den Sicherheitsbehörden muss entspannt gespielt worden sein. Nicht alle Vorschriften, wie Abstände auf den Ab- und Zugängen, dürften im legendären „Monte Schlacko“ ganz genau genommen worden sein. Auch für die Journalisten gab es zu wenig Sitzplätze. Aber das Team des Zweitligisten half, wo es konnte. Irgendwo findet sich immer noch ein freier Campingsessel.