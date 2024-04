Prestigeduell gegen Deutschland: ÖFB-Frauen wollen die "Überraschung"

Beim Heimspiel in der Linzer Raiffeisen Arena gegen Deutschland (20.30 Uhr/live ORF1), dem Auftakt zur Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 , werden viele ihrer Familienmitglieder und Freunde vor Ort sein, sagt die 22-jährige Freiburg -Legionärin.

„Wir alle wollten das Duell gegen Deutschland“, erzählt sie am Teamcamp in Windischgarsten, wo das Team am Dienstag erstmals gemeinsam auf dem Trainingsplatz stand.