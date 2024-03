ÖFB-Frauen: Warum der Kracher gegen Deutschland nicht das Wichtigste ist

Irene Fuhrmann ist euphorisiert. In erster Linie immer vom eigenen Team, aber heute auch vom Männer-Nationalteam nach dem Kantersieg gegen die Türkei: "Man hat gesehen, wenn die Stimmung im Team gut ist, dann kann man sich in einen Flow spielen", sagt die Teamchefin des ÖFB-Frauen-Nationalteam s.

Am Donnerstag hat Fuhrmann den Kader für die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele ( European Qualifiers ) gegen Deutschland (5.4., 20.30 Uhr in Linz) und Polen (9.4., auswärts) bekannt gegeben.

Barbara Dunst (Eintracht Frankfurt) Laura Feiersinger (AS Roma) Julia Hickelsberger-Füller (Hoffenheim) Marie-Therese Höbinger (Liverpool) Katharina Naschenweng (Bayern München) Sarah Puntigam (Houston Dash) Annabel Schasching (SC Freiburg) Sarah Zadrazil (Bayern München)

Vor allem das Spiel gegen Deutschland verspricht eine ähnliche Euphorie. "Wir freuen uns sehr, dass Deutschland aus Topf 1 bekommen haben. Viele Spielerinnen spielen oder spielten in Deutschland und kennen die Gegnerinnen. Wir können das alles realistisch einschätzen, wir brauchen einen besonders guten Tag und Deutschland vielleicht nicht den besten, damit wir was Zählbares mitnehmen können"

Entscheidende Spiele gegen Polen und Island

Bei aller Freude auf den Kracher in Linz weiß die Teamchefin, wo der sportliche Fokus liegen sollte. "Deutschland ist klarer Favorit gegen uns, aber auch auf den Gruppensieg. Die entscheidenden Spiele werden die gegen Island (31.5./4.6.) und Polen (9.4./12.7.) sein."

"Dass wir diese Möglichkeit auf so ein attraktives Spiel wie jenes gegen die DFB-Elf haben, und darauf, uns auf direktem Weg zu qualifizieren, verdanken wir unseren Leistungen speziell in der Nations League. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir uns im Herbst in dieser schweren Gruppe durchgesetzt haben."