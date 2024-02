ÖFB-Frauen zufrieden: Remis gegen Dänemark vor der Auslosung zur EM-Quali

Österreich und Dänemark trennten sich im Freundschaftsspiel im Rahmen des Trainingslagers von Marbella mit 1:1. Die ÖFB-Frauen und die Däninnen, die nominell zu den Topteams zählen, sich aber derzeit in einer Umbruchphase befinden, begegneten sich auf Augenhöhe. Die Österreicherinnen gingen durch Barbara Dunst in der 11. Minute in Führung, die sie in die Pause retten konnten.

Die Däninnen kamen durch Superstar Pernille Harder innerhalb kurzer Zeit zum Ausgleich, der dem Spielverlauf gerecht wird.

Nach einem Foul an Eileen Campbell hatte Marie-Therese Höbinger durch einen Freistoß kurz vor Schluss noch die Chance auf den Matchball, doch Torfrau Maja Ostergaard rettete für die Däninnen das Remis, mit dem beide Teams zufrieden sein können.

Veränderungen Fuhrmann machte ihr Versprechen wahr, von Beginn an auch auf andere Akteure zu setzen. Im Vergleich zum England-Spiel gab es gleich sechs Veränderungen in der Startelf. So kam etwa Torfrau Jasmin Pal, die zuletzt bei Köln ihren Stammplatz verloren hat, zu ihrem erst vierten Länderspiel. Neben Manuela Zinsberger saßen auch weitere bewährte Kräfte wie Kapitänin Sarah Puntigam, Campbell, Katharina Naschenweng oder Höbinger vorerst nur auf der Bank. Marina Georgieva fehlte krankheitsbedingt. Virginia Kirchberger kam zu ihrem 100. Einsatz im Teamdress.

Es war das letzte Testspiel für die ÖFB-Frauen vor dem Start der EM-Qualifikation Anfang April. Dank dem Unentschieden gegen die Nummer 13 der Welt können die Österreicherinnen mit einem guten Gefühl in die nächsten Pflichtspiele starten. Die Gegnerinnen der ÖFB-Elf werden in der Auslosung am 5. März ermittelt. Wunschgegner gibt es unter den attraktiven Teams vor allem einen: „Ein Nachbarschaftsduell mit Deutschland wäre cool“, sagt Sarah Zadrazil.