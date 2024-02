ÖFB-Frauen gegen Dänemark: Wiedergutmachung und Jubiläum

Kirchberger war für die Teamchefin auch im Testspiel gegen England im Rahmen des ÖFB-Trainingslagers im spanischen Marbella einer der wenigen Lichtblicke. Mit dem ersten Doppelpack ihrer Karriere schaffte die Verteidigerin beim bitteren 2:7 am Freitag zwar nur Ergebniskosmetik, doch es zeigte, welchen „wichtigen Part in der Mannschaft“ die Wienerin einnehme, so Fuhrmann.

Heute im nächsten Testspiel gegen Dänemark (16.30 Uhr/live ORF Sport+) wird Kirchberger aller Voraussicht nach ihr 100. Länderspiel bestreiten. „Sie wird starten“, verrät Fuhrmann, die in der Innenverteidigung über wenig Personal verfügt (Marina Georgieva fällt krankheitsbedingt aus).