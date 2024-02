ÖFB-Frauen sehen 2:7-Pleite als "Dämpfer" zur rechten Zeit

Die historische 2:7-Niederlage im Test gegen England hat bei Österreichs Frauen-Nationalteam Spuren hinterlassen. "Es war nicht so einfach, da es lange nicht passiert ist, dass wir so viele Gegentore kassieren und so viel nicht funktioniert. Das tut natürlich weh", sagte ÖFB-Stütze Sarah Zadrazil am Montag im Teamcamp in Marbella.

Überbewerten wollte sie die Partie aber nicht, das Ganze vielmehr in die Kategorie Dämpfer zur rechten Zeit einordnen.