ÖFB-Noten: Vier Auszeichnungen beim 6:1 gegen die Türkei

Beherrschte den Raum vor der Abwehr zunächst nicht immer wie gewohnt, kassierte ein Gurkerl von Arda Güler und biss sich dann in die Partie. Seine nicht immer perfekte Technik wurde sogar zum Glücksfall, weil er einen unsauber gespielten Ball mit zwei Pressbällen zurückholte und so zum Assistgeber beim 2:1 wurde.

Xaver Schlager, 2

Sprintet gern’ nach vorne und wird dafür belohnt, wie gestern, als der Abpraller vor seine Beine fiel und er eiskalt zum 1:0 verwertete. Ein Leader auf dem Platz mit erneut vielen Ballgewinnen.

Konrad Laimer, 2

Aktiv gegen und schnörkellos mit dem Ball. Holte den Elfer zum 4:1 heraus. Ein paar Ungenauigkeiten verhinderten den Einser.

Christoph Baumgartner, 1

Hätte es zu Beginn gleich selbst machen können, als er mit dem linken Fuß noch an Goalie Cakir scheiterte. So wurde es ein Assist und wieder einmal eine unterhaltsame Partie von ihm. Bewegte sich richtig gut im Raum vor der türkischen Abwehr und war immer anspielbar. Teilte in den Zweikämpfen munter aus und steckte ein. So viel lief in der Offensive wieder einmal über ihn. Ein Elfertor als Krönung. Chapeau!