Sieg gegen Spanien: ÖFB-U-17-Team qualifiziert sich für die EM

Das österreichische U-17-Fußballnationalteam schreibt weiter positive Schlagzeilen. Die Mannschaft von Martin Scherb sicherte sich in der EM-Qualifikation sensationell den Gruppensieg und qualifizierte sich damit souverän für die U-17-Endrunde im Mai in Zypern.

Die Österreicher setzten sich am Dienstag in Wiener Neustadt gegen das favorisierte Team aus Spanien mit 3:1 durch. Nachdem die Gäste früh in Führung gegangen waren, drehten die ÖFB-Talente durch Treffer von Fidjeu-Tazemeta, Music und Moizi das Spiel und blieben damit in Gruppe 7 ungeschlagen.

Die österreichische U-19-Auswahl verpasst hingegen die Endrunde. Im letzten Gruppenspiel kassierte das Team von Oliver Lederer gegen Spanien eine 1:2-Niederlage.