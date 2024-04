Salzburgs Hoffnungsträger Fernando fällt verletzt bis Saisonende aus

Bitterer Dämpfer für Gerhard Struber und die Tabellenführer aus Salzburg . Nach der Auswechslung von Fernando im Heimspiel gegen den SK Rapid am Sonntag haben sich die Befürchtungen bewahrheitet. Der 25-jährige Brasilianer hat sich eine schwere Muskelverletzung zugezogen und fällt damit für den Rest der Saison aus.

In der entscheidenden Phase der Meisterschaft muss der Serienmeister auf wichtige Spieler verzichten. Gegen Rapid fehlten bereits Oscar Gloukh und Maurits Kjaergaard (beide Muskelverletzungen), was sich in der Offensive deutlich bemerkbar machte.