Während Champions-League-Kracher: Einbruch bei Thomas Müller

Es war etwa 22 Uhr, als in der Gemeinde Otterfing nahe München mehrere Täter in ein Einfamilienhaus einbrachen. Zu dem Zeitpunkt ging der Besitzer des Hauses rund 40 Kilometer vom Tatort entfernt seinem Job nach. Da wurde gerade die zweite Halbzeit des Champions-League-Krachers Bayern München gegen den FC Barcelona angepfiffen - mittendrin Thomas Müller. Offenbar warteten die Täter auf diesen Moment, auch Müllers Frau Lisa war im Stadion.

Sportlich lief es für Müllers Bayern an diesem Abend gut, mit einem 2:0 gingen die Münchner vom Platz. Müller selbst hat diesmal nicht getroffen. Dabei hatte er in sieben Spielen gegen den FC Barcelona bereits acht mal getroffen. Er freute sich auf Instagram dennoch über ein Geburtstagsgeschenk, er feierte am Dienstag seinen 33er.