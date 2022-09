Auch mit Lewandowski verliert Barcelona bei den Bayern

Wende mit Goretzka

Goretzka war es dann auch, der Barça-Tormann Marc-André ter Stegen zu einer Glanzparade zwang. Bei der folgenden Ecke sah Ter Stegen weniger gut aus, Hernandez köpfelte aus kurzer Distanz zur Bayern-Führung ein (50.).

Plötzlich lief es für die Gastgeber, das Spiel war gekippt. Leroy Sane lief mit dem Ball am Fuß in den Strafraum und schob sehenswert zum 2:0 ein (54.). Und schon wurden Erinnerungen wach an die Vorsaison, als die Bayern in der Gruppenphase zwei Mal mit 3:0 gewinnen konnten. Diesmal blieb es beim 2:0. Es war der zehnte Sieg der Bayern gegen Barcelona in der Champions League. Gegen kein anderes Team haben die Katalanen so oft verloren.

Hitziges Duell in Marseille

In Gruppe D ging es in Marseille schon vor dem Spiel hitzig zu. Fans von Olympique und Eintracht Frankfurt beschossen einander mit Leuchtraketen, dem Klub von Oliver Glasner droht nun ein Geisterspiel. Sportlich lief es für die Deutschen gut, Frankfurt gewann durch ein Tor von Lindström kurz vor der Pause mit 1:0.

In Liverpool kam Florian Grillitsch zu seinem Debüt in der Champions League. Der 27-Jährige wurde bei Ajax Amsterdam in der 80. Minute eingewechselt, in der 89. erzielte Matip das 2:1-Siegestor für Liverpool.