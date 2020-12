Wacker Innsbruck verpflichtet den Sohn einer Handball-Legende

Vier Niederlagen in 13 Partien, nur Sechster zur Winterpause, bereits zwölf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Lafnitz - man kann verstehen, dass man beim FC Wacker Innsbruck mit der Herbstsaison nicht zufrieden ist. Immerhin ist der Traditionsklub mit großen Erwartungen gestartet. In den kommenden beiden Jahren will der zehnfache Meister wieder in die Bundesliga zurückkehren.