Wacker-Coach Grumser: "Wer würde schon zugeben, dass er Angst hat"

Normalerweise ist der Absteiger aus der Bundesliga immer auch einer der Anwärter auf den Aufstieg. Doch mit Wacker Innsbruck verhält es sich diesmal anders. Der zehnfache Meister beschreitet notgedrungen neue Wege und plant vorerst nicht mit einer baldigen Rückkehr in die oberste Spielklasse. Zum einen weil den Innsbruckern das Geld und die Perspektiven fehlen, zum anderen weil der Lokalrivale Wattens in die Bundesliga aufgestiegen ist. „Zwei Tiroler Vereine ganz oben verträgt es nicht“, sagt Wacker-Präsident Gerhard Stocker.

Die Innsbrucker wollen sich als Ausbildungsverein und Talenteschmiede positionieren. Von der letztjährigen Mannschaft ist mit Verteidiger Stefan Meusburger nur ein Spieler übrig geblieben, das Team wird von jungen Fußballern gebildet, die in der vergangenen Saison mit Wacker II bereits in der zweiten Liga am Ball waren. Geblieben ist dafür der Trainer: Thomas Grumser durfte nach dem Abstieg weiter machen. „Für mich hat sich die Frage nicht gestellt“, sagt der 39-Jährige vor dem Auftaktmatch am Freitag in Steyr.

Wie lange hat der Abstieg bei Ihnen nachgewirkt?

Ich habe schon zehn Tage gebraucht, um die letzte Saison zu verarbeiten. Ich habe sie auch ganz bewusst aufgearbeitet und analysiert, weil das meiner Ansicht nach wichtig ist. Ich habe mich deshalb mit externen Coaches ausgetauscht und mir auch noch einmal alle zwölf Partien im Frühjahr angesehen.

Welche Erkenntnis haben Sie gewonnen?

Übers Jahr gesehen war es einfach zu wenig. Man braucht sich nur die Zahlen anzusehen, dann weiß man, dass wir nicht zufällig abgestiegen sind. Aber es ist müßig jetzt darüber zu reden, ab dem ersten Trainingstag habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt. Für mich ist die letzte Saison abgehakt.

Dann lassen Sie uns doch über die neue Saison reden. Wie präsentiert sich der neue FC Wacker?

Fakt ist, dass wir eine extrem junge Mannschaft haben. Der Altersschnitt liegt gerade einmal bei 20 Jahren, es wird sicher Leistungsschwankungen geben. Das ist uns bewusst, aber das ist der Weg, zu dem wir uns bekannt haben.