WAC & LASK: Ein wenig Respekt und viel mehr Zuversicht

LASK - Ludogorez

Der Auftakt in London gegen Tottenham (0:3) war den Linzern um eine Nummer zu groß, im Heimspiel gegen Bulgariens Meister Ludogorez Rasgrad (18.55 Uhr, live DAZN) gilt hingegen für Trainer Dominik Thalhammer ein anderes, dennoch realistisches Ziel: drei Punkte.

Mit Optimismus spart der Trainer nach dem 4:0 in der Meisterschaft gegen St. Pölten jedenfalls nicht: „Wenn wir eine ähnliche Herangehensweise haben und einige Dinge noch optimieren, dann werden wir morgen ein sehr, sehr gutes Spiel machen.“ Der LASK sei noch lange nicht am Ende einer stets angestrebten Weiterentwicklung. Einziger Unsicherheitsfaktor: Was hat sich bei Ludogorez verändert, nachdem am Wochenende der Tscheche Pavel Vrba von Interimscoach Stanislaw Gentschew abgelöst worden war?

Der mit vielen Legionären besetzte Kader des Gegners ist aber keinesfalls zu unterschätzen. Der neunfache Meister – das bedeutet, in den Jahren 2012 bis 2020 durchgehend den Titel geholt zu haben – ist seit Jahren ein Dauergast in den europäischen Bewerben, davon sieben Mal in der Gruppenphase. Zwei Mal erreichte man sogar die Champions League. Allerdings wurde in den letzten drei Partien nur ein Sieg geschafft. In Antwerpen setzte es letzte Woche ein 1:2.