"Champions-League-Team" Tottenham für LASK eine Nummer zu groß

Für den LASK ist Tottenham zum Auftakt der Europa-League eine Nummer zu groß gewesen. Das 0:3 in England am Donnerstag zeigte den LASK gerade in der ersten Hälfte in ungewohnt zahnloser Rolle, und trotz Besserung nach Seitenwechsel: eine echte Chance hatten die Linzer nie. Das gestand auch Dominik Thalhammer, der auf die große Qualität der Spurs verwies: "Das ist eigentlich eine Champions-League-Mannschaft", sagte der LASK-Trainer.

"Mut" hatte Thalhammer im Vorfeld gefordert. Jene Tugend, die schon in der fulminanten vergangenen Saison oder beim 4:1-EL-Play-off-Sieg bei Sporting Lissabon zum Erfolg geführt hatte. Alleine seine Spieler hatten damit in der - leeren - 62.000er-Arena in Nordlondon beim Startelf-Debüt von Heimkehrer Gareth Bale so ihre Schwierigkeiten. "Von der Aggressivität und dem Mut her haben wir nicht so ins Spiel gefunden, wie wir uns das vorgenommen hatten, nicht so den Druck gegen den Ball ausgeübt, wie wir es wollten", stellte Thalhammer fest.