Europa League: LASK unterliegt Tottenham, Achtungserfolg für WAC

Chancenlos gegen den großen Favoriten

Auch im zweiten Duell eines österreichischen Klubs mit einem Top-Verein aus London gingen am Donnerstagabend die Engländer als Sieger vom Platz. Tottenham Hotspur erwies sich für den LASK letztlich als um eine Nummer zu groß und gewann 3:0.

Dabei hatte sich der LASK sehr viel vorgenommen, doch der wie gewohnt mutige Stil wurde diesmal nicht belohnt, weil es an diesem Abend von Beginn an nicht nach Wunsch lief. Schon nach wenigen Minuten schied Holland, der Routinier im zentralen Mittelfeld, mit einer Verletzung aus. Die Londoner, deren Marktwert 23 Mal so hoch ist wie jener der Linzer, kontrollierten das Geschehen, wurden zunächst im letzten Drittel nicht gefährlich, weil der LASK aufmerksam agierte. Vorerst.