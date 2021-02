WAC gegen Tottenham in Budapest: Letztes Hochamt für Liendl?

Diese Serie ist ebenso kurios wie enttäuschend für den WAC: Nach der ersten Qualifikation für die Europa League konnten die Wolfsberger nicht in Klagenfurt spielen, weil im EM-Stadion ein Wald stand – das lange geplante Kunstprojekt ging im Herbst 2019 vor. Diese Saison war die Wörthersee Arena zwar bespielbar, zuschauen durften aber nur wenige bis gar keine Fans.

Nach dem erstmaligen Aufstieg in die K.-o.-Phase hat die Corona-Krise den Heimvorteil komplett genommen: Da der Gegner aus England kommt (Achtung, britische Mutation!) findet das „Heimspiel“ in der Runde der letzten 32 in Budapest statt: Es geht in der leeren Puskas-Arena (18.55) gegen Tottenham.