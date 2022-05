WAC gegen Rapid: Es geht um Urlaub, vielleicht auch um Millionen

Für Feldhofer-Vorgänger Kühbauer war nach dem 1:4 in Wolfsberg im November Schluss. Seither hat der WAC allerdings an Heimstärke eingebüßt. Nur einen Punkt gab es in fünf Partien.

Auf ein 0:0 bauen wollen die Gäste nicht: „Wir spielen auf Sieg. Der WAC ist spielstark – wir dürfen nicht zuwarten, dass sie noch sicherer werden.“

Klar ist, dass die Wolfsberger wie die Wiener auf einen Punktgewinn von Sturm bei der Austria hoffen. Dann wären mit einem Sieg die mit Rang drei verbundenen Europacup-Millionen in einer Gruppenphase garantiert. Feldhofer weiß: „Zuerst müssen wir unsere Hausaufgaben erledigen.“